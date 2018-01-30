ربح مليون دولار ومات!

توفي رجل أميركي بعد 3 أسابيع من استلامه جائزة اليانصيب التي بلغت مليون دولار.

وحملت الحادثة تفاصيل غريبة، إذ اشترى النجار الأميركي دونالد سافاستانو (51 عاما)، من مدينة سيدني في نيويورك، بطاقة يانصيب احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة بقيمة 10 دولارات، وبعدما أزال الطبقة الواقية على البطاقة، فوجئ بفوزه بمليون دولار.

ولكي يحصل على المبلغ بسرعة، تنازل عن جزء من الجائزة بحسب قوانين اليانصيب في أميركا، وتسلم مبلغ 661.8 ألف دولار، لكن الموت فاجأه بعد بضعة أيام من تسلمه الجائزة، حيث قضى بمرض السرطان الذي اكتشفه الأطباء في مراحل متأخرة.

وكان سافاستانو قد صرح للصحافيين عقب استلامه المبلغ بأنه سيشتري شاحنة جديدة وسيوفي ديونه ويترك مبلغا من المال لشيخوخته.

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