اللواء إبراهيم تحرك على خط التهدئة

علمت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن “مدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ تحرك على خط التهدئة ولعب دورا محوريا خلال الساعات القليلة الماضية في إعادة الأمور الى نصابها، والتقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بعيدا عن الإعلام”.

وعلمت أن “الوساطة الوحيدة التي تمت في محاولة لمعالجة أزمة المرسوم هي التي قام بها اللواء ابراهيم الذي وجد أن الهوة واسعة بين ​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وعون وأن المشكلة سياسية. فانقطعت بعد ذلك كل خطوط المساعي، ولم يجد ​حزب الله​ مصلحة في التدخل، الى أن أفلتت الأمور وأصبح من الصعب التدخل”.

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