مصادر «التيار»: بالنسبة إلينا الموضوع انتهى

علمت “الأخبار” أن وقوف ​حزب الله​، في بيانه أول من أمس، إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الحرب المندلعة بينه وبين وزير الخارجية ​جبران باسيل​، أثارت أجواء امتعاض داخل قيادة التيار.

وقد نفت مصادر بارزة في ​التيار الوطني الحر​ وجود أي اتصالات مع حزب الله، مشيرة إلى ان “الحزب حدّد خياراته، وبالتالي لا داعي للاتصالات”. وسألت: “هل هناك من يريد أن يحقّق للسعودية ما لم تحقّقه باحتجاز رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ “.

وأضافت: “أعرب جبران باسيل عن الأسف، وأصدر رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بياناً أمس. فما الذي يريدونه بعد؟ بالنسبة الينا الموضوع انتهى”.

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