مصادر «التيار»: بالنسبة إلينا الموضوع انتهى

علمت “الأخبار” أن وقوف حزب الله، في بيانه أول من أمس، إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الحرب المندلعة بينه وبين وزير الخارجية جبران باسيل، أثارت أجواء امتعاض داخل قيادة التيار.
وقد نفت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر وجود أي اتصالات مع حزب الله، مشيرة إلى ان “الحزب حدّد خياراته، وبالتالي لا داعي للاتصالات”. وسألت: “هل هناك من يريد أن يحقّق للسعودية ما لم تحقّقه باحتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري “.
وأضافت: “أعرب جبران باسيل عن الأسف، وأصدر رئيس الجمهورية ميشال عون بياناً أمس. فما الذي يريدونه بعد؟ بالنسبة الينا الموضوع انتهى”.