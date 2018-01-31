أمر ترشيحات «المستقبل» في برجا بيد الحريري

أكَّدت مصادر ​تيار المستقبل​ لـ”الأخبار” أنَّ “أمر الترشيحات وتحديد الأسماء في بلدة برجا بيد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وسيتم بتّه قريباً جداً خلال الأسابيع القليلة المقبلة”، مشيرةً إلى أنه خلال “الأسبوع المقبل، سيتم تحديد موعد لقاء الحريري مع لجنة المتابعة في برجا”.

وأوضحت المصادر انه “قد يكون اسم الياس البرَّاج كمرشحٍ برجاوي وحيد للانتخابات النيابية منصةً لتلاقي البرجاويين، في حال عدم تبنّي الأحزاب السياسية مرشحاً في برجا، ولا سيما أنَّ لجنة متابعة الانتخابات أكدت في بيانها أنه في حال عدم تسمّية الأحزاب السياسية أحداً من برجا، فإن اللجنة ستدعم أي مرشح برجاوي كائناً من كان، ولأي لائحةٍ انتمى”.

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