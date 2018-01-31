دخلوا البلاد خلسة.. فأوقفتهم القوى الأمنية

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بلدة الصويري البقاعية، من توقيف كل من م . ب. ( مواليد عام 1995، سوري) وب. ع. ( مواليد عام 1998، سوري) وح. ج. ( مواليد عام 1999، سوري) بجرم تهريب أشخاص.

كما أوقفت 24 شخصاً من التابعية السورية بجرم دخول البلاد خلسة، وضبطت سيارة نوع رينو رابيد حمراء اللون من دون لوحات تستعمل في التهريب.

سُلّم الموقوفون والسيارة الى القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.