بالفيديو: لحظة اعتراض “سو 27” لطائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

نشرت القوات الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو على “يوتيوب” يظهر الحادثة الأخيرة التي وقعت بين القوات الجوية الروسية والأمريكية فوق البحر الأسود، حيث قامت مقاتلة “سو-27″ باعتراض طائرة استطلاع أمريكية ” ЕР-3 Aries” .

وأظهر مقطع التسجيل القصير كيف قامت مقاتلة “سو-27” الروسية بالتحليق بالقرب من طائرة الاستطلاع الأمريكية لثوان معدودة، وعلقت القيادة العسكرية الجوية على المقطع قائلة: “إن المقاتلة الروسية اقتربت على مسافة متر ونصف من الطائرة الأمريكية، ونعتبر سلوك الطيارين الروس خطيرة وغير مسؤولة”.

وأضافت: “استغرقت عملية الاعتراض من قبل المقاتلة الروسية حوالي ساعتين و40 دقيقة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس، أن طائرة روسية من طراز “سوخوي-27” اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز إي بي-3 آريس، تابعة لسلاح البحرية الأمريكي فوق المياه الدولية للبحر الأسود، مشيرة إلى أنه لاعتراض الهدف أقلعت طائرة “سوخوي-27″، واقتربت من الهدف الجوي على مسافة آمنة وحددته بأنه طائرة استطلاع راديو إلكترونية طراز “إي بي-3 أريس 2″، تابعة لسلاح البحرية الأمريكي.

وأكدت وزارة الدفاع على أن تحليق الطائرة “سوخوي-27” تم وفقا للقوانين الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم تكن هناك أية حوادث.