ماكرون يحذر أنقرة

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة أن تنسق تركيا عمليتها العسكرية في منطقة عفرين شمال سوريا مع حلفائها الأوروبيين من حلف الناتو.

وحذر ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية نشرت اليوم الأربعاء أنقرة من استغلال مسألة محاربة الإرهاب كذريعة للتدخل عسكريا في سوريا، في إطار عملية “غصن الزيتون” التي يديرها الجيش التركي بالتعاون مع المسلحين السوريين الموالين له ضد الفصائل الكردية في عفرين.

إذا تبين أنه لدى هذه العملية هدف آخر سوى مواجهة تحدٍ إرهابي محتمل عند الحدود التركية، وهي تحولت إلى تدخل خارجي فإن ذلك سوف يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لنا.

وذكر ماكرون أنه يعتزم بحث هذه المسألة مرة أخرى مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مشددا على أن طابع العملية التركية في عفرين يتطلب إجراء مشاورات “ليس بين الأوروبيين وحدهم بل وبين الحلفاء بالمعنى الأوسع”.

وأسفر إطلاق أنقرة عملية “غصن الزيتون” في 20 من الشهر الجاري عن تصعيد التوتر بين تركيا وحلفائها في الأطلسي، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا لأنهما تدربان وتسلحان “قوات سوريا الديمقراطية” ذات الغالبية الكردية، حليفهما الأكبر في سوريا بالحرب على تنظيم “داعش”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

