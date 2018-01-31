بزي: بري لم يطلب اعتذارا له بل من اللبنانيين

أشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي بزي​ أن “هناك كلام قيل حول ما حصل في الفترة الاخيرة ويهم رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ان يقول انه دائما لم يكن السبب مثل النتيجة وهو لم يطلب اعتذارا له بل اعتذار من اللبنانيين”، مشيرا الى ان “بري يمتلك من القوة والحرص والامانة ما يدفعه لان يقدم اعتذارا لكل من لحق به اذى على الارض علما ان الجميع يعرف ان لا علاقة ل​حركة امل​ بما حصل”، مضيفا:”لا حركة امل ولا بري طلبوا من احد النزول الى الشارع”.

من جهة اخرى نقل بزي عن بري قوله ان “زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى روسيا خطيرة جدا وانها تتطابق على الهجوم التركي على سوريا ما يدعو الى التبصر”.

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