رندة قسيس: سوتشي يمثل الحل السياسي

استضاف برنامج “الإتجاه المعاكس” الذي يقدمه الإعلامي “فيصل القاسم” على قناة الجزيرة كل من “رندة قسيس” رئيسة حركة المجتمع التعددي والمعارض السوري “وائل الخالدي” بعد ساعة من انتهاء مؤتمر سوتشي.

“قسيس” والتي كانت عضواً في اللجنتين الرئاسية والدستورية قالت في ردهها على سؤال للقاسم حول ما إذا كان سوتشي هو عبارة عن نكتة أو فقاعة :«هو محاولة صادقة من روسيا بهدف الوصول لحل سياسي في سوريا».

واعتبرت “قسيس” أنه سيشكل مساراً للحل السياسي بالتشارك مع المعارضين الآخرين الذين حملوا حس المسؤولية وشاركوا فيه، في حين حملّت مسؤولية قلة عدد المعارضين المشاركين قياساً بعدد المؤيدين لأولئك المعارضين الذين رفضوا المشاركة أو الذين أتوا ليقوموا “بأعمالهم الصبيانية” بحسب تعبيرها، قاصدةً وفد فصائل المعارضة الذي عاد من مطار سوتشي إلى أنقرة.

وفي ردها على “الخالدي” الذي وصف المؤتمر بالفاشل وبأن الذين حضروه هم عبارة عن أدوات بيد الروس، قالت “قسيس” بأن هيئة المفاوضات والمعارضين الذين رفضوا المشاركة قرارهم مرهون بيد الغرب وداعميهم مستغربةً سبب تهجمهم على المؤتمر كونهم يرونه فاشلاً.

وأعلنت “قسيس” بأن الحل لن يكون من خلال مؤتمر جينيف بل من خلال اللجنة الدستورية التي أعلنها مؤتمر سوتشي والتي ستعمل على صياغة دستور جديد للبلاد معتبرة أن هذا الدستور هو الذي سيقدم الحل السياسي لسوريا.

يذكر بأن اللجنة الدستورية التي أعلن عنها المؤتمر والتي تضم حوالي 150 عضواً ممثلين عن الحكومة والمعارضة (منهم من هاجمتهم قسيس) ليست مخولة بكتابة الدستور وإنما تعمل على إعداد توصيات يؤخذ بها عند كتابة الدستور السوري.

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