بشرى سارّة من «الأشغال» إلى اللبنانيين

بناءً لتوجيهات وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، بدأت الفرق الفنية أعمال صيانة خط إنارة الطريق الدولي، الممتد من صوفر بإتجاه ضهر البيدر وصولاً الى المريجات.

وفي هذا الإطار تعلن وزارة الاشغال العامة والنقل انه ابتداءً من الاسبوع المقبل، ستقوم فرق الصيانة في الوزارة بصيانة الاوتوستراد الدولي الساحلي الممتد من الشمال لغاية الجنوب، كمرحلة أولية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي.

واشار المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس انه بناء لتوجيهات وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ستقوم فرق الصيانة التابعة للوزارة بصيانة الاتوستراد الدولي الساحلي خلال الليل، بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي وذلك حفاظاً على السلامة العامة، لذا نطلب من المواطنين التقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي بهذا الشأن حفاظاً على حسن سير الاشغال وسلامة المواطنين.