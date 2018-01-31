وفد من القومي زار أمل

زار وفد من قيادة الحزب “السوري القومي الاجتماعي” برئاسة رئيس مكتبه السياسي الدكتور كمال النابلسي، مقر المكتب السياسي لحركة أمل، حيث كان في استقبالهم رئيس المكتب الحاج جميل حايك، بحضور عدد من اعضاء المكتب.

وفي نهاية اللقاء صدر عن المجتمعون بيان استنكر فيه وفد الحزب القومي “التطاول على الرئيس نبيه بري الذي يكن له القوميون كل الاحترام والتقدير لشخصه، وما يمثله من موقع وطني ونضالي مقاوم، وهو الذي استحق بجدارة لقب صمام أمان لبنان.

وأكد المجتمعون على “حرصهم على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان، وتباحثوا بالشأن الانتخابي العام، وضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وقطع الطريق على محاولي إثارة الأزمات التي من أهدافها المس بهذا الإستحقاق الوطني الكبير”.

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