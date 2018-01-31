السفير الاوسترالي في معراب !

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، السفير الأوسترالي غلين مايلز في حضور مرشح “القوات” عن المقعد الماروني في طرابلس ومستشار رئيس الحزب للشؤون الخارجية إيلي خوري. وتباحث المجتمعون في الشؤون السياسية والإنتخابية.

كما التقى جعجع وفدا من المجلس التنفيذي لإتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان وهيئة مكتب مجلس مندوبي الإتحاد، في حضور رئيس مصلحة النقابات إيلي جعجع ورئيس دائرة المصارف في الحزب ألان عازار. وتداول المجتمعون في مسألة تأجيل انتخابات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والحلول الممكنة لها. كما أجروا جولة أفق على الأوضاع النقابية والقضايا المطلبية الملحة.

من جهة أخرى، استقبل جعجع اللجنة الإدارية الجديدة لمنسقية “القوات” في بلدة اهمج – جبيل، في حضور مساعد الأمين العام لشؤون المناطق جوزيف ابو جودة ومنسق منطقة جبيل في “القوات” شربل أبي عقل. وقدم اعضاء اللجنة لرئيس “القوات” هدية هي عبارة عن سمكة متحجرة.

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