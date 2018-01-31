استكمال درس اقتراح قانون الموارد البترولية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلستها المقررة لهذا اليوم، برئاسة النائب جوزف المعلوف، في حضور وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والنواب: علي بزي، نواف الموسوي، خالد زهرمان، محمد قباني ومحمد الحجار، لاستكمال درس اقتراح قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية المقدم من النائب محمد قباني.

كما حضر الجلسة: وليد نصر رئيس هيئة قطاع البترول، ناصر حطيط ودوللي ابي يونس ووسام الذهبي وكابي دعبول عن هيئة ادارة قطاع البترول، غادة سفر عن وزارة الاقتصاد، فاديا صقر عن وزارة المالية – لجنة النفط، جوسلين عبد النور عن وزارة المالية – لجنة النفط.

وقد تابعت اللجنة استكمال درس اقتراح القانون.

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