تهديد اسرائيلي للبنان

طرح وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بنيت استراتيجية جديدة تقضي بالتركيز على محاربة إيران وليس على من وصفهم بـ”وكلاء طهران”.

وشدد الوزير الإسرائيلي أثناء مؤتمر سنوي نظمه معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، على أن بلاده بحاجة إلى استراتيجية أوسع تجاه إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل دفعت ثمن العديد من الضحايا على مدى العقود الثلاثة الماضية جراء محاربتها “الأذرع بدلا عن الأخطبوط”.

وخاطب الوزير الإسرائيلي طهران بالقول: “كل صاروخ أطلق من لبنان سيعتبر صاروخا إيرانيا، ولا نعتزم صرف مواردنا وطاقتنا على حرب في المدن اللبنانية وطهران تتابع متفرجة. ولن نبقى مكتوفي الأيدي أمام حشد صواريخ طهران عالية الدقة في لبنان”.

وأوضح بنيت أن “حزب الله” حقق بين 2006 و2012 قفزة في عدد صواريخه التي تتجاوز اليوم 130 ألف صاروخ، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لـ”حزب الله” بتحقيق “قفزة نوعية” أيضا.

وقال بنيت: “استراتيجية الأخطبوط تهدف إلى إجبار إيران وفيلق القدس ووكلائهما على دفع الثمن”، مشيرا إلى أن الحديث لا يدور بالضبط عن صراع مسلح، بل عن حرب دبلوماسية وإجراءات وقائية وعقوبات اقتصادية ووسائل تكنولوجية وغيرها.

وشدد بنيت على أن أي هجوم لـ”حزب الله” على إسرائيل من الأراضي اللبنانية سوف يعتبر إعلان حرب على حكومة بيروت، مضيفا أيضا أن الرئيس السوري بشار الأسد سيتحمل المسؤولية عن التصرفات الموجهة ضد إيران الجارية في بلاده.

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