وزير الطاقة يردّ على ليبرمان

رد وزير الطاقة على وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي اعتبر أن بلوك الغاز رقم 9 ملك لاسرائيل وليس للبنان، فاعتبر أنّ كلام ليبرمان اعتداء موصوف على الحقوق اللبنانية يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، مضيفا: “لن نرضى بأن يفرض علينا اي قيود في استغلال مواردنا النفطية ومصممون على حماية مواردنا وحدودنا البحرية، ولن يخيفنا أحد ولن نتراجع أمام واجبنا الوطني والتزامنا بالمهام التي كلفنا بها”.

وقال: “كلام ليبرمان مردود جملة وتفصيلا ولبنان يمارس حقه الطبيعي باستغلال موارده الطبيعية النفطية وسيستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية هذه الموارد، وسيقوم بكل ما يلزم لدرء الاعتداء الذي اعلن عنه الوزير الاسرائيلي”.

وأعلن الوزير أبي خليل أن حفل التوقيع سيكون في 9 شباط والشركات استكملت كل الملحقات، وهي ملزمة العمل بالتوازي في البلوكين وملزمة البدء في الحفر الاستكشافي في البلوكين وسيتم الحفر عام 2019 وهو التزام قدمته الشركات.

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