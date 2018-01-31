اليونيفيل يختتم دورة في التصوير الفوتوغرافي !

اختتمت اليوم، في قيادة القطاع الغربي لليونيفيل – شمع الدورة الأولى في التصوير الفوتوغرافي بمشاركة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام.

وتهدف الدورة التي تشكل جزءا من الانشطة التدريبية التي تعود لصالح قوى الأمن اللبناني الى ضمان نطاق اوسع من التدريب من قبل عناصر مختصين في التصوير الفوتوغرافي في القطاع الغربي لليونيفيل تحت قيادة لواء المظليين “فولغوري”.

تضمنت الدورة دروسا نظرية وعملية تهدف إلى إبراز الجوانب الفنية والتقنية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وسلطت الضوء على الاهمية المتزايدة التي تلعبها الصور في الاتصالات الحديثة على الصعيدين العملاني والمؤسساتي.

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