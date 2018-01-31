أقيم اعتصام لأهالي قضاءي صور وبنت جبيل في ساحة العلم في صور، بدعوة من بلديات القضاءين، تضامنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

وشارك في الاعتصام فاعليات سياسية واجتماعية وبلدية وروحية وطلاب، ورفع المعتصمون صورا للرئيس بري والامام موسى الصدر واعلاما لبنانية ولحركة “أمل”، وشعارات دعت باسيل الى الاعتذار.

وألقى رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق كلمة رفض فيها “التطاول على كل المقامات الوطنية في لبنان”.



كما ألقيت كلمات لعدد من الفاعليات استنكرت “التطاول على رمز لبنان والوحدة الوطنية والعيش المشترك الرئيس نبيه بري”.

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