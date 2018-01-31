رياشي: لتوخي الدقة قبل نشر اي خبر

شدّد وزير الاعلام ملحم الرياشي على ان “اخلاقيات الاعلام اساسها احترام خصوصية الغير”، مطالبا “القيمين على وسائل الاعلام والزملاء الاعلاميين توخي الدقة في نشر الاخبار ونقلها واستقاء المعلومة من مصدرها الاساسي”.

وقال الرياشي في تصريح اليوم: “طالعتنا احدى وسائل الاعلام صباح اليوم بخبر بعنوان “فرار مجانين من مستشفى للمجانين في المتن الشمالي”، ونقله بعض المواقع الالكترونية من دون التأكد من صحته”.

وطالب رياشي وسائل الاعلام باحترام خصوصية الناس ولاسيما منهم المرضى، من دون تشويه الحقائق ونشر صور كاذبة عنهم رأفة بكرامتهم واحتراما لمشاعر أهاليهم، واحترام خصوصيتهم.

وتمنى الرياشي “على الاعلام والاعلاميين توخي الدقة قبل نشر اي خبر”، متسائلا”ماذا يستفيد الاعلام من نشر صور مشوهة وغير حقيقية للمرضى وعنهم، وفي قول كلام مسيء عنهم؟ وماذا تستفيد الحرية الاعلامية من تشويه الحقائق ومن خلق بلبلة في الشارع؟”.

وختم: “هذه الحرية يجب ان تتوخى الدقة والموضوعية وان تحترم مشاعر الناس وكرامتهم”.

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