التحالف العربي ينفي استهداف مطار الملك خالد

نفى المتحدث الرسمي باسم “التحالف العربي بقيادة السعودية”، اليوم الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني، استهداف جماعة “أنصار الله” لمطار الملك خالد بصاروخ باليستي.
ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية عن العقيد الركن تركي المالكي القول “نؤكد عدم استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد بصاروخ باليستي”.
عاجل | #متحدث_التحالف لـ #الإخبارية: نؤكد عدم استهداف ميليشيا #الحوثي لمطار الملك خالد بصاروخ بالستي. pic.twitter.com/mrXK9EknnA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2018
وأوضح المتحدث لقناة “الإخبارية” أنه “ما تم رصده هو صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة صحراوية غير مأهولة”.
عاجل | #متحدث_التحالف لـ #الإخبارية: ما تم رصده هو صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا #الحوثي باتجاه منطقة صحراوية غير مأهولة.
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2018
وتابع “ميليشيا الحوثي تقر بتعمدها استهداف المدنيين”.
عاجل | متحدث #التحالف لـ #الإخبارية: قوات #التحالف لم تستهدف أي معسكرات أو مواقع في #عدن. #اليمن
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2018
كما أكد العقيد المالكي أن قوات التحالف لم تستهدف أي معسكرات أو مواقع في عدن، متابعا “التحالف أكد على إنهاء جميع المظاهر المسلحة في عدن”.