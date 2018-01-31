التحالف العربي ينفي استهداف مطار الملك خالد

نفى المتحدث الرسمي باسم “التحالف العربي بقيادة السعودية”، اليوم الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني، استهداف جماعة “أنصار الله” لمطار الملك خالد بصاروخ باليستي.

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية عن العقيد الركن تركي المالكي القول “نؤكد عدم استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد بصاروخ باليستي”.

​وأوضح المتحدث لقناة “الإخبارية” أنه “ما تم رصده هو صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة صحراوية غير مأهولة”.

عاجل | #متحدث_التحالف لـ #الإخبارية: ما تم رصده هو صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا #الحوثي باتجاه منطقة صحراوية غير مأهولة. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2018

​وتابع “ميليشيا الحوثي تقر بتعمدها استهداف المدنيين”.

​كما أكد العقيد المالكي أن قوات التحالف لم تستهدف أي معسكرات أو مواقع في عدن، متابعا “التحالف أكد على إنهاء جميع المظاهر المسلحة في عدن”.