جنبلاط: كان بودي لو نقلتم الجو بدقة

31 يناير, 2018 - 8:03 مساءً المصدر: وكالات
جنبلاط: كان بودي لو نقلتم الجو بدقة

قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط “كان بودي لو ان اللجنة الكريمة، التي زارتني بالامس من قبل برجا العزيزة، نقلت الجو بدقة الى بعض الصحف بدل الاختصار”.

واوضح جنبلاط، في تغريدة على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، انه قال لهم “اذا كان علاء ترو اخطأ او غيره اخطأ، لكن برجا تمثلت على مدى ثمانية وعشرون عام ومثلها علاء”.

وختم “افضل ان يسألوا الغير الذي اليوم يريد تصفية الحسابات معي”.

المصدر: وكالات
31 يناير, 2018

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