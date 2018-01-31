حزب الله :سنتصدى لأي اعتداء على حقوقنا النفطية

31 يناير, 2018 - 8:25 مساءً المصدر: وكالات
حزب الله :سنتصدى لأي اعتداء على حقوقنا النفطية

اعلن “حزب الله” ان تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان هي تعبير جديد عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه، وتندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة.

حيث جاء في بيان حزب الله التالي:

إن تصريحات وزير الحرب في حكومة العدو الصهيوني هي تعبير جديد عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه، وتندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة.

إننا إذ نعبّر عن تأييدنا لمواقف الرؤساء الثلاثة وبقية المسؤولين اللبنانيين ضد هذا العدوان الجديد، نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته

المصدر: وكالات
31 يناير, 2018

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