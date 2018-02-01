حسن خليل: هذه المسألة ستكون عبرة

1 فبراير, 2018 - 9:11 صباحًا المصدر: رصد
حسن خليل: هذه المسألة ستكون عبرة

علّق وزير المال علي حسن خليل على ما حدث أمس في منطقة الحدث، فقال “موقفنا واضح بعدم علاقة الحركة بما يجري في الحدت، ونركن جميعا الى مرجعية الجيش في حفظ الأمن”.

واعتبر حسن خليل، في تغريدة على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، أن “زج اسم الحركة في هذه المسألة يهدف للتشويش على مصالح الناس وعلى القضية الاساسية”.

وتابع “هي محاولات ستفشل، والايام المقبلة ستثبت أنها ليست مسألة عابرة في وجدان الناس، بل ستكون عبرة لمن تطاول”.

وشهدت منطقة الحدث، أمس، توترًا اثر اشكال بين مناصري حركة أمل والتيار الوطني الحر، تطور الى اطلاق نار.

المصدر: رصد
1 فبراير, 2018

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