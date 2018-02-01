«حزب الله» دخل على خط الوساطة بين «أمل» و«التيار»

كشفت “​الأخبار​” أنه بعد أيام من جمود الوساطات المعتادة ل​حزب الله​ على خطَّي ​التيار الوطني الحر​ ــ ​حركة أمل​، أحدث حزب الله أمس اختراقاً أوّل باتصاله بمسؤولين رفيعي المستوى بالتيار الوطني الحر، داعياً إلى التهدئة ووقف الحملات الإعلامية.

مصادر بارزة في التيار الوطني الحرّ أكّدت أن “حزب الله أجرى اتصالاً معنا أمس، وهو على اتصال بأمل”. إلّا أن مصادر حركة أمل أكّدت لـ”الأخبار” أنه “لم نسمع بالوساطة حتى الآن”. وعبّرت مصادر التيار الوطني الحرّ عن سخطها بسب تطوّرات الشارع، مشيرةً إلى أنه “كما لحركة أمل جمهور وشارع، نحن لدينا أيضاً جمهور وشارع، وقدرته على الاحتمال محدودة… فشيتوا خلقكم على يومين وخلص”.

مصادر معنية في أمل أكّدت لـ”الأخبار” أن مستشار بري، ​أحمد بعلبكي​، اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون، وأكّد أن حركة أمل لا تغطّي أحداً من المخلّين بالأمن، داعياً الجيش والأجهزة الأمنية إلى اعتقال كل من يوتّر الشارع. وأشارت إلى أن مسؤولي أمل في المناطق على اتصال ب​قادة الأجهزة الأمنية​ في مناطقهم لمعالجة أي خلل. وقالت المصادر إن بعلبكي قال لعون: “إذا كان هناك مُخلّون، فعليكم اعتقالهم، وفي كلّ منطقة توجد كاميرات مراقبة، فلتأتوا بالكاميرات وتعتقلوا الموتورين، لأن هذا يضرّ بنا ويضرّ باللبنانيين وبالأمن اللبناني، والحديث عن أن القوى الأمنية لا تريد الاصطدام بالشارع ليس مقبولاً، لأن هؤلاء يهدّدون السلم الأهلي ودولة الرئيس كان واضحاً برفع الغطاء عن أي مخلّ بالأمن”.

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