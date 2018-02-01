فصائل الجيش الحر تقاتل بعضها في درعا

أدت الاشتباكات التي اندلعت بين فصيلي “ألوية مجاهدي حوران” و”لواء أحفاد عمر” التابعين للجيش الحر، إلى فرض حظر التجول في مدينة إنخل بدرعا، بالإضافة لمقتل 4 من مقاتلي الفصيلين ومدني آخر جراء الاشتباكات.

وبدأ الخلاف بحسب ماقالت مصادر متقاطعة عقب قيام أحد القيادي في “لواء أحفاد عمر” ويدعى “ضياء الزامل” بقتل عنصر من عناصر “ألوية مجاهدي حوران”، حيث قامت الأخيرة وعقب معرفتها بالأمر بإطلاق نار عشوائي أدى لإصابة عدد من المدنيين، بينما قامت عدة مجموعات بمساندة “أحفاد عمر” عبر اقتحام مقرات “مجاهدي حوران”، واندلاع الاشتباكات التي أدت لنزوح الأهالي من المنطقة.

واستخدم الفصيلان في الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدبابات ومدافع الهاون، محولين المدينة إلى منطقة حرب حقيقية، لم تهدأ حتى الآن.

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