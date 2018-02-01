مروجي مخدرات في المتن بقبضة القوى الأمنية

صــــدر عــــن الـــمـــديـــريـــة العـــامة لقـــوى الأمـــن الداخلي ـ شعبـــة العــلاقـــات العـــامة البلاغ التالي:

“في سياق قيام شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بمتابعة أعمال مكافحة الاتجار بالمخدرات.

بتاريخ 29/1/2018 وفي محلة النبعة، ونتيجة الرصد الدقيق، تمكنت دورية من هذه الشعبة من توقيف المدعو:

ــــــ ج. ن; د. (مواليد عام 1995، سوري)

على متن سيارة نوع هيونداي “”GRAND I10 لون أسود، أثناء قيامه مع شخص آخر بترويج المخدرات في المحلة، حيث تمكن الآخر من الفرار، وضبط مع الاول حقيبتان تحتويان على:

/128/ مظروفاً من مادة الهيرويين، /355/ مظروفاً من مادة الكوكايين، حوالي /100/ غ من مادة السيلفيا، حوالي /4000/ حبة مخدرة، حوالي /1،6/ كلغ من حشيشة الكيف، /65/ غ من مادة ماريجوانا،/852/ طابعاً مهلوساً، بالإضافة الى مبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات بالاشتراك مع شخص من الجنسية السورية.

بتاريخ 30/1/2018 وفي المحلة المذكورة سابقاً، وبنتيجة المتابعة، تمكن عناصر الشعبة من توقيفه، وهو:

ـــــ ل. ق. (مواليد عام 1986، سوري)

وضبط بحوزته:

حوالي /3،6/ كلغ من حشيشة الكيف، /231/ حبة ترامادول ، مبلغ مالي وهاتف خليوي.

بالتحقيق معه، اعترف أنه يقوم بترويج المخدرات في مناطق: برج حمود، الجديدة، البوشرية، نهر الموت، الزلقا، أنطلياس، أوتوستراد المتن السريع، لصالح شخص يدعى فواز، ويستعملون شقة في محلة النبعة مستودعاً للمخدرات، وأن هذه البضائع تعود للتاجر (ع. إ.)، حيث تم مداهمة الشقة، وضبط بداخلها:

حوالي /75/ كلغ من حشيشة الكيف، /1،5/ كلغ من مادة السيلفيا، حوالي /4/ كلغ من مادة الماريجوانا،/3900/ حبة من الحبوب المخدرة من أنواع مختلفة، حوالي /270/ غ كاناكيمو، /1،5/ كلغ من مادة الكوكايين، حوالي /100/ غ من مادة الهيرويين، ميزان حساس عدد/2/.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.