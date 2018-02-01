أرسلان: “لا أعرف لمصلحة من الفتنة”

غرد رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” وزير المهجرين طلال أرسلان عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “بالأمس حصل إشكال كبير في بلدة عرمون العزيزة كاد أن يوصل الى نتائج كارثية لا تحمد عقباها، هذا التعاطي غير المسؤول الذي يتاجر بكرامات الناس ومصالحها يجب أن يتوقف بشكل حاسم وبدون مواربة وتكاذب كالعادة”.

أضاف :”لا اعرف لمصلحة من الفتنة، لمصلحة من التعرض لكرامات الناس؟؟؟ أهكذا هو الأسلوب لبناء زعامات شابة وواعدة أن نضعها في موقع يتم استغلاله من قبل من أدمنوا على الفتن والصغائر وليسوا قادرين على الاطلاق بالنهوض الى مستوى له الحد الأدنى من الأخلاق ليترفعوا الى حيث يجب ان يكونوا أمينين على الأمانة التي أوكلت اليهم ؟؟؟”.

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