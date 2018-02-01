«التربية» تعلق على خبر رفع علم «أمل» أمام الوزارة

1 فبراير, 2018 - 11:25 صباحًا المصدر: مواقع
«التربية» تعلق على خبر رفع علم «أمل» أمام الوزارة

أوضح لمكتب الإعلامي في ​وزارة التربية​ والتعليم العالي في بيان أن “عدداً من وسائط التواصل الإجتماعي تناقلت أخباراً وصوراً ملفقة عن رفع علم ​حركة أمل​ على إحدى الساريات المنصوبة أمام مبنى ​وزارة التربية والتعليم العالي​ في ​الأونيسكو”​.

وأضاف البيان “إن وزارة التربية تؤكد أن هذا الخبر والصورة ملفقان وعاريان عن الصحة، وقد تأكدت من ذلك إدارة الوزارة وأجهزة الإستقصاء. وإن الوزارة تؤكد أيضا ان ​العلم اللبناني​ سيبقى مرفوعا وشامخا أمام وزارة التربية التي ترمز إلى تربية جميع اللبنانيين وتعليمهم، بعيدا عن كل الإنتماءات الفئوية والحزبية”.

المصدر: مواقع
1 فبراير, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل