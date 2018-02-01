«التربية» تعلق على خبر رفع علم «أمل» أمام الوزارة

أوضح لمكتب الإعلامي في ​وزارة التربية​ والتعليم العالي في بيان أن “عدداً من وسائط التواصل الإجتماعي تناقلت أخباراً وصوراً ملفقة عن رفع علم ​حركة أمل​ على إحدى الساريات المنصوبة أمام مبنى ​وزارة التربية والتعليم العالي​ في ​الأونيسكو”​.

وأضاف البيان “إن وزارة التربية تؤكد أن هذا الخبر والصورة ملفقان وعاريان عن الصحة، وقد تأكدت من ذلك إدارة الوزارة وأجهزة الإستقصاء. وإن الوزارة تؤكد أيضا ان ​العلم اللبناني​ سيبقى مرفوعا وشامخا أمام وزارة التربية التي ترمز إلى تربية جميع اللبنانيين وتعليمهم، بعيدا عن كل الإنتماءات الفئوية والحزبية”.

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