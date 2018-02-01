الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريف حماة الشمالي الشرقي

أفاد مصدر عسكري أن الجيش السوري استعاد عددًا من القرى والبلدات في ريف حماة الشمالي الشرقي من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف المصدر لوكالة “سبوتنيك” أن “الجيش استعاد قرى أبين وجب زريق وأبو خنادق جنوبي ومزرعة العو جنوب أبين، بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعات “داعش” المنتشرة في المنطقة”.

وكان الجيش السوري أعلن مؤخراً سيطرته على مطار أبو الضهور العسكري، ثاني أكبر قاعدة عسكرية، بريف إدلب، شمال غربي البلاد.

وذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنه “بعد سلسلة من العمليات النوعية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها العسكرية بنجاح، وسيطرت على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي”.

وتنفذ وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عملية عسكرية لتطهير ريف حلب الجنوبي من إرهابيي “جبهة النصرة” و”تنظيم داعش” تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.