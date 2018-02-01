لافروف: موسكو تأمل أن يساعد سوتشي على تفعيل عملية جنيف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تأمل أن تساعد مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المبعوث الأممي سيتافان دي ميستورا في تفعيل عملية جنيف.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي: “لقد أطلعنا الأصدقاء الإيطاليين بشكل مفصل على مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، الذي عزز الخلفية لوضع حوار سوري شامل على أساس قرار 2254 لمجلس الأمن. ونأمل أن تساعد نتائج المؤتمر ستيافان دي ميستورا في تفعيل عمل عملية جنيف للمفاوضات بين الحكومة وطيف واسع من المعارضة، قبل كل شيء لإجراء إصلاحات دستورية”.