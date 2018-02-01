الرئيس عون عن تصريحات ليبرمان: “لبنان سيتحرك”

أكد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ “خطورة الموقف الذي صدر عن وزير الدفاع الاسرائيلي ليبرمان حول البلوك رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوب ​لبنان​”، مشدداً على “ضرورة التنبه إلى ما يحيكه العدو الاسرائيلي ضد لبنان لاسيما وأن ثمة من يعمل في الداخل والخارج على توفير مناخات تتناغم مع ​التهديدات الاسرائيلية​ بالاعتداء على لبنان وحقه في استثمار ثروته النفطية و​الغازية​ وذلك بذرائع مختلفة”.

وفي تصريح له أمام زواره، لفت الرئيس عون إلى أن “لبنان تحرك لمواجهة هذه الادعاءات الاسرائيلية بالطرق الدبلوماسية مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة”.

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