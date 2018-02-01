ما حقيقية إضراب «اتحاد النقل الجوي» عن العمل.. ؟

نفى رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات النقل الجوي في ​لبنان​ علي محسن، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإعلامية و​وسائل التواصل الاجتماعي​، أن “الاتحاد سيدعو الى التوقف عن العمل وشل الحركة في المطار”، معتبرا أن “هذا الكلام لا أساس له من الصحة وان الاتحاد لا علم له بالبيان المنسوب إليه”.

وملفت الى أن “ما قام به الاتحاد في المطار أمس هو تعبير عن التضامن والوقوف إلى جانب رئيس ​مجلس النواب​ الأستاذ ​نبيه بري​، وان الموضوع انتهى عند هذا الحد”. ودعا الى “توخي الدقة والحذر في نقل أي كلام منسوب الى الاتحاد الذي يعمل دائما للمحافظة على سير العمل”.

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