إتهام الحجيري بالمشاركة في كمين إستشهاد بشعلاني وزهرمان

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ستة قرارات اتهامية في جرائم قتل وارهاب.

اتهم في القرار الاول السوري احمد علي ابراهيم في جرم الانتماء الى تنظيم داعش والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 و72 اسلحة

واتهم في القرار الثاني السوري فضل الله عبد الناصر صديق بجرم الانتماء الى داعش والمشاركة في القتال ضد الجيش في معركة عرسال وقتل ومحاولة قتل وسرقة أسلحة وذخائر وأعتدة عسكرية وتخريب، وذلك سندا الى المواد 335 و 549 و 549/201 و 638 و 639/640 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمادتين 143 و 144 قضاء عسكري و72 أسلحة.

واتهم في القرار الثالث السوري محمد توفيق العامر بجرم الانتماء الى داعش والقتال ضد الجيش في عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 و 72 أسلحة.

واتهم صوان في القرار الرابع السوري احمد محمد الهنتش بالانتماء الى داعش والمشاركة في معركة عرسال الاولى ومراقبة تحركات الجيش سندا الى المواد المذكورة اعلاه اضافة الى المادة 157 قضاء عسكري.

واتهم في القرار الخامس السوري عطالله علي القاضي بالانتماء الى لواء الاسلام والقتال في سوريا سندا الى المواد 335 عقوبات و 72 أسلحة والمادتين 5 و 6 من قانون 1958.

واتهم صوان في القرار السادس محمد عدنان الحجيري بجرم الانتماء الى داعش والمشاركة في الكمين الذي ادى الى استشهاد الرائد بيار بشعلاني والمعاون اول ابراهيم زهرمان سندا الى المواد 335 و 549 و 549/201 و 733 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 و72 أسلحة.

وأحال صوان المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.