حزب السلام يتوقع الاستمرار في التصعيد

اعتبر رئيس حزب “السلام اللبناني” المحامي روجيه اده، في بيان اليوم، “ان ما حصل على خلفية الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية والمغتربين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في بلدة محمرش، هو تصعيد ميداني لتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل الى موعد يتيح للمجلس النيابي الجديد انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي”.

ورأى انه “لتدارك هذه التداعيات، كان على الوزير باسيل ان يقدم اعتذارا لما صدر عنه، لكن “البلطجة” التي حصلت في وسط بيروت والحدت وامام مركز التيار في سن الفيل غير مبررة وغير مقبولة، لان هذه “البلطجة” بدت عقابا واقتصاصا من المسيحيين، فيما المشكلة محصورة بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل” التي عليها ان تقدم اعتذارا من اللبنانيين الذين اصيبوا بأضرار وهلع وخوف”.

واستنكر اده “ردة الفعل التي أعادت الى الاذهان شبح الحرب الاهلية وأيقظت خطوط التماس التي اعتقدنا اننا طويناها الى الابد”.

ووصف بيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنه “مخيب للامال، وهذا ليس جديدا باعتبار ان البيان يجب ان يكون اساسا للحل”.

وتوقع اده “الاستمرار في التصعيد وصولا الى تعطيل الانتخابات النيابية، وما تعطيل اجتماع الحكومة واللجان النيابية سوى اكبر برهان على ذلك”.

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