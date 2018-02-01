الصفدي: للتعالي عن الخلافات درءا للسلم الأهلي

1 فبراير, 2018 - 4:46 مساءً المصدر: وكالات
الصفدي: للتعالي عن الخلافات درءا للسلم الأهلي

اعتبر النائب محمد الصفدي، في بيان اليوم، أن “ما جرى خلال الأيام الأخيرة من فعل وردود فعل لا يخدم أحدا”، مشددا على “احترام اللبنانيين جميعا لمقام رئاسة المجلس”. ودعا الى “التعالي عن الخلافات درءا للسلم الأهلي والمصلحة الوطنية التي تعلو فوق الجميع”.

وأثنى الصفدي على بيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “الذي اعتبر أن ردود الفعل أتت في إطار الخطأ الذي بني على خطأ”، داعيا الأطراف كافة الى “المسامحة والتعالي عن الخلافات من أجل مصلحة الوطن”، معتبرا ان “بيان حركة “أمل” جاء اليوم ليلاقي كلام رئيس الجمهورية ويؤدي بالتالي إلى تهدئة النفوس”.

المصدر: وكالات
1 فبراير, 2018

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