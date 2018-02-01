الجميل: موقف ليبرمان اعلان حرب

دان الرئيس أمين الجميل في بيان، “الموقف الاعتباطي الذي عبر عنه وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي ادعى ملكية اسرائيل للبلوك التاسع في خارطة التوزيع النفطي”.

ورأى في هذا الموقف “اعلان حرب على لبنان ومصادرة مسبقة للمياه الإقليمية اللبنانية وثرواتها، وهي لا تقل خطورة عن احتلال الارض والانتهاكات الدورية للقرار 1701”.

ودعا السلطة الى “خطوات استباقية مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي لردع الأطماع الاسرائيلية.

من ناحية ثانية، أبرق الرئيس الجميل الى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معزيا بوفاة والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

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