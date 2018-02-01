ميقاتي: لاتخاذ موقف صارم ضد اسرائيل

دعا الرئيس السابق نجيب ميقاتي الحكومة اللبنانية الى طلب عقد اجتماع لمجلس الامن لبحث التهديدات الاسرائيلية واتخاذ موقف صارم يلزم اسرائيل بالاعتراف بحق لبنان لا سيما وان عملية تلزيم النفط بدأت رسميا وينبغي تحصينها بموقف حازم يحمي هذا القطاع الذي يعول عليه في المساهمة في انهاض الاقتصاد اللبناني

كما شدد ميقاتي أمام زواره في طرابلس على ضرورة التنبه من مخاطر الاستمرار في لغة التصعيد والتحركات في الشارع خصوصا مع دخول العدو الاسرائيلي مجددا على الخط وتهديده لبنان في حقه في استثمار ثروته النفطية”.

ورأى ميقاتي ان ادعاء اسرائيل ملكية الحقل النفطي التاسع في المياه الاقليمية اللبنانية هو مؤشر خطير على المخاطر الاسرائيلية الاضافية ضد لبنان، بالتزامن مع استمرار الانتهاكات البحرية والجوية والبرية للسيادة اللبنانية ومحاولة بناء جدار فاصل داخل اراض تحفظ عليها لبنان عند رسم الامم المتحدة الخط الازرق على الحدود. من هذا المنطلق فاننا نثمن سرعة التحرك البناني الرسمي في الرد على هذه المزاعم والتهديدات الاسرائيلية عبر المواقف الرسمية او رسالة وزارة الخارجية الى الامم المتحدة، مما يحفظ حق لبنان حاضرا ومستقبلا”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

