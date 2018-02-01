تيما حايك بقبضة المخابرات والتهمة “بوست” !!

تم اعتقال الناشطة تيما حايك على خلفية تدوينة على الفايسبوك الخاص بها تناولت فيها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

وكتبت الشابة فاطمة عبدالغني حايك (٢٥ عاما) على صفحتها على “الفايسبوك” عن الأحداث التي حصلت في البلد في الساعات الأخير، فقالت:” انا متضامنة مع جبران باسيل، عالقليلة ما عندو مشكل مع حاويات الزبالة بالشارع”، وهنا قصدت قطع بعض الطرقات في العاصمة بيروت والمناطق من قبل مناصري حركة “أمل” عبر احراق حاويات النفايات”.

متضامنة مع باسيل 🙃

ع القليلة ما عندو مشكل مع حاويات الزبالة #شي_بيقرف — tima hayek (@timaalhayek) January 30, 2018

البلد على كف بلطجية 😏 — tima hayek (@timaalhayek) January 29, 2018

وعلى خلفية البوست، تم استدعاء الشابة من قبل مخابرات الجيش في أبلح للتحقيق معها.

وقد لاقى اعتقال تيما ردود فعل مستنكرة من قبل العديد من الشخصيات السياسية والاعلامية وناشطي حقوق الاسنان.

المحامي نبيل الحلبي كتب عبر صفحته الخاصة فيسبوكية: “يوم أمس دخل البلد في نفق مظلم لا نعرف متى يخرج منه ، ودخلت معه Tima Hayek إبنة ال25 ربيعا الى زنزانة ثكنة ابلح بسبب بوست على الفايسبوك ولا تزال معتقلة بسببه حتى الساعة !

يوم أمس دخل البلد في نفق مظلم لا نعرف متى يخرج منه ، ودخلت معه Tima Hayek إبنة ال25 ربيعا الى زنزانة ثكنة ابلح بسبب بوست على الفايسبوك ولا تزال معتقلة بسببه حتى الساعة !(البوست مرفق) Publié par Nabil El Halabi sur jeudi 1 février 2018

من جهته، كتبت اللواء اشرف ريفي على “تويتر

توقيف تيما حايك وصمة عار فيما السلطة مستقيلة من مسؤولياتها وتتنازع وأطرافها يثيرون الغرائز الطائفية. حبذا لو كان إدعاء التسامح أمام قوى الأمر الواقع، حرصاً على القانون والحريات ووقفاً للإستقواء على الإعلاميين والناشطين. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) February 1, 2018

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