ذهبية وفضيتان للبنان في الكويت

فاز مخترعو الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث في المعرض الدولي العاشر للاختراعات في الشرق الأوسط – الكويت والذي جرى بين 28 و31 كانون الثاني الماضي، برعاية أمير دولة الكويت. وتنافس في المعرض 150 ابتكارا يمثلون 39 دولة من حول العالم.

ترأس الوفد اللبناني رضوان شعيب من وزارة التربية والتعليم العالي ورئيس مجلس إدارة مباراة العلوم.

وحصد الميدالية الذهبية إبتكار “The Smart Pillow” والذي هو عبارة عن وسادة ذكية تعمل على مساعدة المستخدم على النوم وتوقظه عندما يريد، كما تعمل على قياس نبضات القلب وفي حالات المشاكل والأمراض ترسل تنبيهات للأقارب والمستشفيات القريبة. وهو للطلاب فيدال أمين، شارل فرح، جورج حداد، بيتر أبي خليل من مدرسة سيدة الجمهور، الذين حصدوا جائزة حسن كامل الصباح في مباراة العلوم 2017 وميدالية ذهبية في معرض نيورنبيرغ الصناعي الدولي (iENA 2017).





وكما فاز بالميدالية الفضية المخترع الدكتور جمال شوربجي مدير المدارس الكندية في لبنان عن اختراعه “Safety” الذي هو عبارة عن برنامج إلكتروني يعمل على تأمين سلامة نقل الطالب من وإلى البيت ومتابعة الطالب أكاديميا وسلوكيا.

أما الميدالية الفضية الثانية فكانت من نصيب المهندس وسيم سعد الدين الحريري عن إختراعه SASHA والذي هو عبارة عن روبوت لتسليم الطعام لمرضى المستشفيات، إذ إنه مصمم للتنقل عبر الممرات المزدحمة وتقديم الوجبات في الموعد المحدد وتجنب الخطأ البشري.

وزار الجناح اللبناني العديد من الوفود العربية والدولية والسفراء بالإضافة إلى أبناء الجالية اللبنانية ومستثمرين من الكويت ودول الخليج وغرفة التجارة والصناعة الكويتية وأبدوا إعجابهم بقدرة الشباب اللبناني على الإبداع.

وعقد شعيب سلسلة اجتماعات عمل على هامش المعرض. وبعد إعلان النتائج توجه وفد الهيئة إلى سفارة لبنان في الكويت حيث التقوا السفير ماهر الخير الذي كان قد زار المعرض وأعرب عن دعمه ومواكبته للوفد اللبناني.

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