الحريري يلتقي عون والأخير يتّصل ببرّي

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري الاتفاق على خطوات بخصوص البلوك التاسع، مشدداً على أن الأجواء بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ستكون إيجابية.

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري pic.twitter.com/QFWEBDpk0m — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 1, 2018

وأمل الرئيس الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، أن تهدأ الأمور، مضيفاً: “كرامة بري من كرامتي وكرامة الشعب اللبناني وهذا الكلام نابع مني ومن فخامة الرئيس”.

وبعد اللقاء بادر الرئيس عون بالإتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري

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