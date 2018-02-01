الحريري يلتقي عون والأخير يتّصل ببرّي

1 فبراير, 2018 - 6:10 مساءً المصدر: وكالات
الحريري يلتقي عون والأخير يتّصل ببرّي

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري الاتفاق على خطوات بخصوص البلوك التاسع، مشدداً على أن الأجواء بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ستكون إيجابية.

وأمل الرئيس الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، أن تهدأ الأمور، مضيفاً: “كرامة بري من كرامتي وكرامة الشعب اللبناني وهذا الكلام نابع مني ومن فخامة الرئيس”.

وبعد اللقاء بادر الرئيس عون بالإتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري

المصدر: وكالات
1 فبراير, 2018

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