جنبلاط ينعي موسى المعماري

1 فبراير, 2018 - 6:57 مساءً المصدر: وكالات
جنبلاط ينعي موسى المعماري

نعى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر” الفنان موسى عبد الكريم المعماري، وقال: “فقد لبنان وفقدت منطقة الشوف فنانا معماريا نادرا، الا وهو موسى المعماري. لقد بنى قلعته وزينها على مدى سنوات طوال، وحقق بذلك حلم حياته فكانت مقصدا لجميع اللبنانيين والسواح من كل حدب وصوب. كم نحن بحاجة الى امثالك يا معلم موسى لنبني لبنانا جديدا صلبا مثل قلعتك. رحمك الله”.

المصدر: وكالات
1 فبراير, 2018

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