ختم خيمة بالشمع الاحمر على ضفة نهر الاسطوان

قدمت دورية من الشرطة السياحية من بيروت، عملت وبأمر من النائب العام الاستئنافي في الشمال، على اقفال خيمة، على ضفة نهر الاسطوان في محلة تلة الزفير، وختمها بالشمع الاحمر بكونها كانت تستخدم بشكل غير قانوني ومن دون ترخيص كمقهى للتسلية.

ويملك الخيمة ح.م الذي حاول منع عناصر الدورية من تنفيذ مهمتهم بحجة ان المقهى هو مصدر رزقه الوحيد، ومهددا باحراق عائلته مستعينا بكمية من البنزبن وجرة غاز، الامر الذي استدعى استقدام عناصر مساندة من مفرزة حلبا القضائية للمساعدة على اتمام المهمة ما دفع بصاحب المقهى الى الهرب والتواري عن الاتظار.

وافيد بأن الاجهزة الامنية المختصة تتابع تعقباتها تمهيدا لتوقيفه.

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