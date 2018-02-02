أرقام “مهولة” لـ”أبل” في ربع عام للتاريخ

رغم تراجع مبيعات أجهزة “آيفون” الجديدة من حيث العدد، فإن شركة “أبل” حققت أرباحا هي الأكبر في تاريخها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.

وكان صافي ربح “أبل” خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي 20.1 مليار دولار، كسرت به رقما قياسيا للأرباح في نفس الفترة مسجلا باسم الشركة ذاتها قبل عامين (17.9 مليار دولار).

ورغم أن الشركة باعت 77 مليون جهاز فقط في الأشهر المذكورة، بتراجع 1 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فإن ارتفاع سعر “آيفون X” الذي طرحته الشركة في نوفمبر ساهم في زيادة الإيرادات.

وقال المدير التنفيذي للشركة تيم كوك إن “آيفون X تجاوز توقعاتنا وكان الهاتف الأعلى مبيعا كل أسبوع منذ صدوره في نوفمبر”.

وتابع كوك: “نحن سعداء بأكبر ربع عام في تاريخ أبل. بنمو على نطاق واسع شهد أكبر إيرادات لهاتف جديد”.

وقال المدير التنفيذي إن هناك 1.3 مليار هاتف “آيفون” يستخدم حول العالم حاليا، مقابل مليار هاتف قبل عامين.

وحققت الشركة خلال الفترة المذكورة مبيعات بلغت 88.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 13 بالمئة عن نفس الربع من العام الماضي.

يذكر أن “أبل” شهدت زيادة في مبيعات أجهزة “آيباد” وساعات “أبل” و”أبل تي في”، فيما تراجعت أعداد أجهزة كمبيوتر “ماك” المبيعة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

