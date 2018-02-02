أدرعي: هذه الدول العربية نزورها بجواز السفر الإسرائيلي

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن قيام الكثير من الإسرائيليين بالسفر إلى بلدان عربية، باستخدام جوازات سفرهم الإسرائيلية.

وفي تغريدة له على حسابه على موقع “تويتر” قال أدرعي: “تفتح إسرائيل يديها للسلام مع كافة الدول العربية التي تريد العيش بسلام وبالفعل هناك الكثير من الإسرائيليين يسافرون إلى دول عربية مختلفة بواسطة جواز السفر الإسرائيلي”.

وفي تغريدة أخرى كشف أدرعي عن الدول العربية التي تتم زيارتها بجواز السفر الإسرائيلي قائلا: “يمكن السفر بواسطة جواز السفر الإسرائيلي إلى كلّ من الأردن ومصر والمغرب”.

وكثيرا ما يطل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبررا الهجمات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأدرعي الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة اشتهر خلال الحروب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة، بالتحريض ضد الفلسطينيين وتبني روايات الجيش حول قتل المدنيين بما فيهم الأطفال.

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