علي عمار: ورقة التفاهم مع الوطني الحر باقية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​علي عمار​ ان “ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر باقية باقية باقية ما دامت الدماء تجري في عروقنا”. وفي كلمة له خلال لقاء جمع نواب من حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر في بلدية الحدث لفت عمار الى انه “لا يسعني في هذا المحضر المبارك في هذه الدار البلدية الجامعة في حضرة رئيس البلدية الوطني الكبير جورج عون الا ان استحضر امامكم قامات وطنية وانسانية وسياسية كبرى على تنوعها في لبنان لما تمثله على مستوى التنوع في الوحدة هذه القامات هي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يتصف بالمحبة والتسامي والترفع فوق كل الاعتبارات لما تمثله من تاريخ في الصمود والنضال في سبيل حفظ سيادة لبنان”.

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