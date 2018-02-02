آلان عون: كرامة بري من كرامتنا

أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ​آلان عون​ في كلمة له من بلدية الحدت الى أن “لقائنا اليوم هو رسالة الى جماهيرنا الذين عن قصد أو غير قصد ، عن وعي أو غير وعي زادوا الانقسام والانشقاق وارتكبوا أساءات بحق بعضهم البعض. وجودنا اليوم رسالة للتأكيد أننا على هذا المستوى من المسؤولية وتحت رعاية رؤسانا، رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ والأمين العام لـ”​حزب الله​” ​السيد حسن نصرالله​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، أننا جميعا مصرون على أن أي اشكال سياسي في البلد لن نسمح بأن يتحول الى اشكال بين اللبنانيين”.

وشدد عون على أن “اشكالاتنا السياسية يجب بأن تبقى تحت هذا السقف، وصرختنا هي للتحذير أننا مؤتمنين على الحفاظ على شبكة الامان الوطنية، واللقاء هو لنمحو آثار ما حصل على جميع الاراضي اللبنانية وتحديدا في منطقة الحدت”، موجها رسالة الى “زملائنا في حركة “أمل” والى بري، ونقول لهم كرامتهم من كرامتنا وكرامة بر من كرامتنا، واي اشكاليات تحصل لن نسمح بأن تؤدي الى أي شرخ وسنبقى شركاء كل واحد من موقعه ومن مسؤوليته لنكمل المسيرة في هذا البلد”.

كما وجه رسالة الى “حزب الله”، شدد فيها على “أننا مؤتمنين على تفاهم ما مخائيل منذ 12 عاما، وخذا التفاهم مستمر لأن هدفه الاول تحديدا الوحدة الوطنية والاستقرار وهذا تحديدا ما حصل ومفاعيله اليوم تحديدا من مفاعيل هذا التفاهم الذي يحافظ على السلم الاهلي والوحدة الوطنية”، مضيفا: “هذه الرسائل لكل اللبنانين، أنه يمكن بأي لحظة أن ندخل في تباينات أو زلات ونمر باستحقاقات صعبة لكن لن نقبل أن تتحول الغيوم الى عواصف لأن كل اللبنانيين لا يريدون العودة الى الوراء كل الشعب يريد أن تبقى الوحدة الوطنية. واي تجاوزات تحصل من أي جهة أتت، لن نسمح بأن تؤدي الى أي شرخ”.

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