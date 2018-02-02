بزّي: على باسيل الاعتذار من جميع اللبنانيين

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي بزي​، في كلمة له خلال لقاء يجمع نواب من حركة أمل و​حزب الله​ و​التيار الوطني الحر​ في ​بلدية الحدت​، “أنني “لست قادماً من منطقة اسلامية الى منطقة مسيحية أنا آت من فكر وعمامة السيد موسى الصدر وحامل امانته وأمانة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لنشترك في ايماننا في الله الواحد مهما تعددت التعبيرات عن الله ونشترك في الدين الواحد ولو تعددت الديانات”>

وأوضح بزي أن “تعاليم الدين تمنع كل ما يمس بكرامة الانسان ويحرم التعرض له لذلك نحن حريصون مع اصرارنا على التشبث بالتعايش مع اللبنانيين وتدعيم اواصر وحدتنا الوطنية التي عبر عنها من قبل الصدر بقوله أن وحدتنا الوطنية هي افضل وجوه الحرب ضد العدو الاسرائيلي والتي عبر عنها بالسلوك والتصرف بري في أكثر من استحقاق”.

وذكر أنه “هو من قدم اكثر من 9 آلاف قتيل و 4 الاف جريح لحماية سيادة وأمن اللبنانيين هو الحريص على وحدة اللبنانيين والسلم الأهلي والتشبث بالوحدة والتعايش بين اللبنانيين”، معتبراً أنه “علينا جميعاً رغم اختفلافتنا بالمقررات السياسية أن نتخلق بأخلاق الله وأن يكون موقعنا من أجل خدمة الانسان وصون موقعه وأنا لا يكون بقاموسنا ما يسيء له كلاماً لفظاً واصابةً بالمعنويات والكرامات”.

وأوضح ان “الكل يعلم أن ليس لحركة امل اية علاقة بما حصل في الحدث على الأرض، وكنا نملك من الجرأة وحس المسؤرولية ما يكفي لكي نعلن باسم بري أمام اللبنانيين عن اعتذارنا لأي اساءة لحقت اللبنانيين على الارض وكان موثقاً بالصوت والصورة واستتبع بتوجيهات من بري الى المسؤول المختص بقيادة حركة “أمل” أحمد بعبلكي والاتصال بقيادة الجيش أن حركة أمل لن تغطي اي مخل ب​الأمن​، واستتبع ذلك ببيان صادر عن هئية الرئاسة في الحركة”.

وشدد بزي على “اننا نعم لدينا الجرأة أن نعتذر من بعضنا البعض لأن أولويتنا هي في تدعيم أواصر الوحدة الوطنية الداخلية، وأولويتنا هي مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها البلد والتي تتمثل بالأطماع الاسرائيلية”.

وتوجه الى الحضور بالقول “أيها الأخوة أحمل اليكم من بري باقة من الحب والوفاء والمحبة والتقدير لكم اسماً تسماً لعل أن نلتقي وأياكم دائماً على موائد الخير والدفء من أجل لبنان”، وردا على سؤال قال: “لم نطلب اعتذارا من باسيل بل عليه ان يعتذر من جميع اللبنانيين”.