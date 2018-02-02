موسكو: واشنطن تحاول «شيطنة الأسد»

ردت روسيا على التقارير الأمريكية الأخيرة حول الأسلحة الكيماوية في سوريا معتبرة أنها تحاول “شيطنة” الرئيس السوري، بشار الأسد.

ونقلت وكالة “انترفاكس” الروسية اليوم، الجمعة 2 شباط، عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن اتهامات واشنطن لدمشق بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية لا أساس لها من الصحة.

واعتبر المصدر أن هدف واشنطن من هذه الاتهامات هو شيطنة بشار الأسد، واستغلال موضوع الكيماوي السوري لزرع لغم مدمر في عملية التسوية السياسية في سوريا.

التصريحات الروسية جاءت ردًا على تهديد مسؤولين أمريكيين الدولة السورية بضربة عسكرية جديدة لردعه عن استخدام الأسلحة الكيماوية، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقال المسؤولون للصحفيين إن دمشق احتفظت ببعض مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية بالرغم من اتفاق سلمت بموجبه دمشق كل الأسلحة في 2014.

وأضافوا أن بعض الهجمات تشير إلى أن قوات الجيش السوري في مرحلة تطوير أسلحة جديدة،

ونقلت الوكلة عن مسؤول منهم أن أمريكا تحتفظ بحق استخدام القوة العسكرية لمنع أو ردع استخدام الأسلحة الكيماوية، لكنه لم يحدد خطورة الهجوم الذي يستلزم ردًا عسكريًا.

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