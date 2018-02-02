بعد أن أقاله “الحلقي”.. وزير الإعلام يعين “غصن” مديراً لمؤسسة الوحدة

صدرت في ساعة متأخرة من يوم الخميس 1/2/2018 سلسلة تعيينات جديدة في مفاصل هامة من وزارة الإعلام السورية، وذلك بعد أقل من شهر على تعيين وزير الإعلام الجديد “عماد سارة”.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها سناك سوري فإن مدير الإذاعة “نايف عبيدات” تولى منصب مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون خلفاً لـ عماد سارة الذي أصبح وزيراً للإعلام.

كما تم تعيين “محمد مصا” مدير لقناة الإخبارية السورية وقد كان يعمل سابقاً في المركز الإخباري، و المخرج “زياد الريس” مديراً لمؤسسة الإنتاج التلفزيوني التي كانت تديرها سابقاً “ديانا جبور”، بينما عين “علي خالد” مديراً للتلفزيون السوري وكان يشغل منصب نائب مدير المركز الإخباري.

المفاجأة كانت بتعيين “زياد غصن” مديراً لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والذي تقول مصادر سناك سوري إنه أقيل سابقاً من منصبه “رئيس تحرير جريدة تشرين”بسبب خلاف مع رئيس الحكومة السابق “وائل الحلقي” على خلفية نشر خبر لم يعجب رئيس الحكومة حينها الذي أوعز لوزير الإعلام بإقالته، وقد أثارت إقالته ضجةً واسعة في الوسط الإعلامي الذي اعتبرها حينها اعتداءً على حرية الصحافة خصوصاً وأن “غصن” حقق نقلة جيدة في جريدة تشرين.

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