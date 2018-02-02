عناصر “الحر” يمثلون بجثة مقاتلة كردية في عفرين

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أفراداً من ميليشيا “الجيش الحر” المدعومين من أنقرة وهم يمثلون بجثة الشهيدة بارين كوباني من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية والتي استشهدت في قرية قرنه بناحية راجو في عفرين.

وبحسب مصدر أهلية فإن الشهيدة بارين كوباني أسرت خلال الاشتباكات في قرية قورنة من قبل جنود الجيش التركي.

وتظهر الشهيدة وهي مرمية على الأرض بثيابها وعتادها العسكري وسط حشد من مقاتلي “الجيش الحر” الذين يطلقون بحقها الشتائم والألفاظ النابية.

“الحدث نيوز” يتحفظ على نشر الفيديو لاحتوائه على مشاهد قاسية.