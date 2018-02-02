رد الدفوع الشكلية بقضية مارسيل غانم

رد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور الدفوع الشكلية في قضية الزميل مارسيل غانم وارجأ الجلسة الى 16 شباط .

وسيستأنف وكيل غانم قرار رد الدفوع الشكلية في خلال 24 ساعة.

من جهته, تحدث وكيل غانم المحامي جوي لحود، اثر الجلسة، فقال: “لقد حضرنا الجلسة التي انعقدت برئاسة قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان، الرئيس نقولا منصور وقد أخذ القرار برد الدفوع الشكلية التي كنا تقدمنا بها، وحدد موعدا للاستجواب في 16 شباط الحالي 2018، وطبعا وفقا للاصول سنتخذ موقفا من القرار وسنستأنف وعندها يعود القرار للهيئة الاتهامية، وبناء عليه تأخذ القضية مجراها، وذلك مع اننا نعتبر ان الاسباب التي ادلينا بها في الدفوع الشكلية كانت جدية وقانونية ومن جهتنا سنقوم بكل اللازم للدفاع عن الاستاذ مارسيل غانم، وفي حال عدم اخذ القرار من قبل الهيئة الاتهامية يتم ارجاء الجلسة”.